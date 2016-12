Weser-Kurier: Über die Pflegekammer in Niedersachsen schreibt Peter Mlodoch:

Bremen (ots) - Kein Zweifel: Alten- und Krankenpflegekräfteverdienen für ihren anstrengenden und belastenden Job deutlich mehr:mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen, größere Anerkennung. Ob mandies aber mit einer Pflegekammer, die Niedersachsen nun nachRheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein als drittes Bundeslandeinführt, erreichen kann, ist höchst fraglich. Denn echteKompetenzen, die den Beruf attraktiver gestalten könnten, hat dieneue Anstalt so gut wie keine. Sie darf weder Tarife noch Pflegesätzeaushandeln. Stattdessen wird sie die 70000 Beschäftigten erst einmalmit einem Zwangsbeitrag zur Kasse bitten - um damit vor allem einenpersonell aufgeblähten Apparat zu finanzieren. Die Kritik an diesemBürokratiemonster ist berechtigt. Allerdings ist das Jammern vonGewerkschaften und Verbänden auch heuchlerisch. Hätten dieSozialpartner die Interessen der Pflegekräfte immer so vehementvertreten, wie sie jetzt den Widerstand organisieren, wäre der Rufnach einer Pflegekammer vielleicht erst gar nicht aufgekommen. Auchdie Skepsis in Bremen klingt zwiespältig. Geht es dem Senat wirklichum die Pflegekräfte? Oder will Rot-Grün einfach nur die heilige KuhArbeitnehmerkammer nicht antasten?Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell