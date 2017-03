Bremen (ots) - Mehr als hunderttausend Menschen machen sichtäglich auf die Reise nach Bremen. Sie kommen nicht, um Urlaub zumachen, sondern fahren einfach nur zur Arbeit. Das Pendleraufkommenüber die Landesgrenze hinweg ist immens. Und es ist eine Belastung.Denn Pendler sind teuer. Sie zahlen ihre Steuern in Niedersachsen,nutzen aber die städtische Infrastruktur. Und Pendeln ist schmutzig.Vor allem in Bremen, wo vier von fünf Pendlern auf das Auto setzen,um an den Arbeitsplatz zu gelangen.Da kann es Linderung verschaffen, den Wohnungsbau zu befeuern, umBerufstä-tige in die Stadt zu holen und vor dem Pendeln zu bewahren.Oder die Straßen zu verbreitern und mehr Autos durchzulassen. Dengrößten Anteil an der Problemlösung haben aber die Pendler selbst.Natürlich muss der öffentliche Nahverkehr mit attraktiven Taktungenund zuverlässigen Fahrzeiten erst mal eine Alternative werden. Undfreilich kann das Fahrrad eine Lösung für viele Wege sein, aber nichtfür alle. Dennoch ist der hohe Autofahreranteil unter den Pendlernvor allem ein Ergebnis individueller Bequemlichkeit. Wer zumindest abund zu mal umsattelt, trägt zur Problemlösung bei. Und vermeidet denStau.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell