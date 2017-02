Weser-Kurier: Über die Niederlage im Daviscup schreibt Ruth Gerbracht

Bremen (ots) - EnttäuschendErnüchterung statt Aufbruchstimmung: Nach einer unnötigenNiederlage kann die Enttäuschung bei den deutschen Tennis-Herrengrößer nicht sein. Als selbsternannter Favorit gegen eine belgischeB-Mannschaft sahen sie sich in diesem Jahr bereits auf dem Weg insHalbfinale oder gar Finale, wohlwissend, dass viele Topspieler sokurz nach den Australian Open nicht im Daviscup angetreten waren.Aber schon Boris Becker wusste: Am Ende gewinnt nur der mentalStärkere. Genau diese mentale Überlegenheit aber fehlte denDeutschen. Philipp Kohlschreiber enttäuschte wie schon so oft zuvor.Die Brüder Zverev zeigten, dass sie nicht wirklich ein eingespieltesTeam sind. Und als es am Sonntag auf die Big Points ankam, wurdeShootingstar Alexander Zverev von der Last der Verantwortungerdrückt. Der Jüngste blieb nicht cool genug. Ließ sich vomKampfgeist seines Gegners mental zermürben. Weltranglistenplätzeallein sagen vor allem im Daviscup nichts aus über Sieg undNiederlage. Diese Lektion hat ein nach drei Auftritten müderAlexander Zverev schmerzlich erfahren müssen. Der Teamchef aber musssich am Ende fragen, ob drei Starts des 19-Jährigen nicht zu vielgewesen sind.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell