Weser-Kurier: Über die Nachwirkungen der Flüchtlingskrise schreibt Elke Gundel:

Bremen (ots) - Tausende Menschen, die Tag für Tag nach Deutschlandkommen - das gibt es nicht mehr. Auch keine täglichen Fernsehbilderund Berichte über Frauen, Männer und Kinder, die ihre Heimat wegenKrieg, Verfolgung oder Armut verlassen haben. Gemessen an deröffentlichen Aufmerksamkeit ist die Flüchtlingskrise des Jahres 2015überwunden. Tatsächlich aber sind die Menschen noch da. Sie kämpfennach wie vor darum, hier anzukommen. Nun aber im übertragenen Sinn.Das zeigt sich im Bremer Verwaltungsgericht, aber nicht nur dort. InKita und Schule wird darum gerungen, eine neue Sprache zu lernen,sich in einer fremden Kultur zurechtzufinden. Wo gibt es einebezahlbare Wohnung, wer darf arbeiten, wer eine Ausbildung machen?Damit beschäftigen sich sich bundesweit Tausende Menschen Tag fürTag. Das Bremer Verwaltungsgericht kann absehen, wann die Belastungdurch die sprunghaft gestiegene Zahl von Asylverfahren wiedernachlassen wird. Vorausgesetzt, der Flüchtlingspakt mit der Türkeihält und es bricht keine neue Krise aus. In anderen Teilen unsererGesellschaft wird das Jahr 2015 viel länger nachwirken - oder siebleibend verändern.