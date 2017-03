Weser-Kurier: Über Merkel und Trump schreibt Joerg Helge Wagner:

Bremen (ots) - Das F-Wort haben beide reichlich strapaziert aufihrer gemeinsamen Pressekonferenz: Fairness, Fairtrade, faireLösungen und Kompromisse, fairer Umgang miteinander - Angela Merkelund Donald Trump hörten sich zeitweise an wie Hauptredner auf einemKongress von Globalisierungsgegnern. Etwa, als Trump das jüngstaufgekündigte nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta ein"Desaster für die amerikanischen Arbeiter" nannte und beklagte, dassdie USA beim Handel von anderen Nationen lange unfair behandeltworden seien. Tatsächlich geht es den beiden Machtmenschen darum, dieGlobalisierung möglichst gemeinsam zu gestalten - das ist die guteNachricht aus Washington. Merkel hat Trump ein Bekenntnis abgerungen:"I am a freetrader and a fairtrader" - frei und fair will er also denWelthandel gestalten. Daran muss man ihn erinnern, sollte er nocheinmal von Schutzzöllen reden. Offenbar konnte Merkel ihm auchklarmachen, dass gute Handelsbeziehungen zu Deutschland durchaus imUS-Interesse sind. Und dass es "bilaterale" Abkommen eben nur mit dergesamten EU gibt. Merkel zeigte, dass sie weder in Handels- noch inSicherheitsfragen naiv ist. Politik als "guter, solider Deal": Daswärmt nicht gerade die Herzen, aber es ist hoffentlich eine Ebene,auf der Merkel und Trump sich finden können.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell