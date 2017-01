Weser-Kurier: Über den Mängelmelder schreibt Jörn Seidel im Weser-Kurier (Bremen) vom 17. Januar 2017:

Bremen (ots) - Hausmüll am Straßenrand, Autoreifen im Graben oderverdreckte Verkehrsschilder. Die Liste solcher Mängel im Stadtbildist lang. Eine Smartphone-Anwendung soll Abhilfe schaffen. Mit demMängelmelder, so der Name, können Bürger ihre Kommune informieren, woes denn hapert.Für Bürger eine äußerst komfortable Lösung - und für die Behördenkönnte es das auch sein. Doch der Verkehrs- und Umweltsenator hinkthinterher. Schon seit Monaten wirbt das Gröpelingen-Marketing für dieApp. Und die Bürger dort beteiligen sich rege. Aber der Senator ziehterst jetzt in Betracht, eine Bezahlversion für Bremen anzuschaffen,die wirklich effektiv ist. Immerhin: Jetzt tut er es. Auf Anfrage.Trotzdem ist Geduld gefragt. Denn in der Tat stehen in manchenBehörden Umstrukturierungen an. Da soll ein Ordnungsamt entstehen unddie Abfallentsorgung wieder rekommunalisiert werden. Wenn jetztüberstürzt eine Bezahlversion des Mängelmelders für BremensBehörden-Computer angeschafft wird, die schon im nächsten Jahrkostspielig überarbeitet werden muss, dann wäre zwar der Müll weg,aber das Steuergeld auch.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell