Weser-Kurier: Über London schreibt Katrin Pribyl

Bremen (ots) - Der Umgang der Briten mit dem jüngstenTerroranschlag ist beeindruckend. Es herrschen echte Trauer undBestürzung. Aber die Menschen haben auch die fast trotzige Haltungangenommen, sich nicht unterkriegen lassen zu wollen. Die Metropolezeigt in dieser Krise ihre größte Stärke: Sie ist eine tolerante undmultikulturelle Stadt. Aber wie konnte diese Tat passieren, noch dazuausgeführt von einem Extremisten, den die Sicherheitsbehörden bereitsin der Vergangenheit im Visier hatten? Vieles deutet auf eineneinsamen Wolf hin, der von Islamisten inspiriert wurde, aber nichtunter dem Kommando einer Organisation stand. Er bediente sicheinfachster Mittel. Es ist die neue Realität, an die wir uns gewöhnenmüssen: Ein Auto und ein Messer reichen aus, um schreckliches Leidanzurichten. Trotzdem müssen die Briten ihre Sicherheitsmaßnahmen vordem Parlament auf den Prüfstand stellen. Das darf nicht dazu führen,dass Westminster zu einem abgeriegelten Komplex verkommt, in dem sichdie Volksvertreter verschanzen. Der Palast muss weiter für Bürger undBesucher zugänglich sein. Hier schlägt das Herz der britischenDemokratie.