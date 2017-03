Weser-Kurier: Über Lohngleichheit schreibt Lisa-Maria Röhling

Bremen (ots) - Arbeitswelt modernisierenDass Frauen und Männer die gleichen Rechte und Chancen haben unddie gleiche Bezahlung für gleiche Leistung bekommen sollten, muss im21. Jahrhundert eigentlich selbstverständlich sein. Allerdings zeigtdie Lohnlücke zwischen den Geschlechtern eine Welt, die nicht zu denWerten dieses modernen Zeitalters passt: Frauen verdienen inDeutschland immer noch weniger als ihre männlichen Kollegen. DerGesetzgeber will das bald ändern. Aber das Lohngefälle lässt sichnicht nur durch eine gesetzlich festgelegte gleiche Entlohnung beigleicher Arbeitsleistung lösen. Denn die Lohnlücke ergibt sich auchaus unseren traditionellen Arbeits- und Lebensmodellen. Frauenunterbrechen häufiger als Männer ihren Beruf, um in Mutterschutz oderElternzeit zu gehen. Dass sich wegen dieser Unterbrechungen ihreChancen am Arbeitsmarkt verschlechtern, ist schlichtweg ungerecht undaltmodisch. Nein, Erwerbsunterbrechungen müssen nicht gleichbedeutendsein mit einer Verschlechterung der Arbeitsleistung oder einemVerkümmern der Qualifikationen. Nein, das Leben besteht nicht nur ausArbeit. Nein, ein Kinderwunsch muss Frauen nicht den Weg inFührungsetagen versperren. Was hier aufeinandertrifft, ist einveraltetes Rollendenken verknüpft mit dem Stigma der Untätigkeit inder modernen Wirtschaft. Und das beschränkt sich nicht nur aufFrauen - auch Männern wird eine Elternzeit immer noch erschwert.Dabei müssen beide Geschlechter die Chance haben, Familie und Berufnach ihrem eigenen Ermessen unter einen Hut zu bringen, ohne dasssich ihr Wert auf dem Arbeitsmarkt verringert. Die Welt ist imWandel, starre Arbeitszeitmodelle funktionieren genauso wenig wiestarre Geschlechterrollen. Mütter haben die gleichen Aufstiegschancenverdient wie ihre männlichen Kollegen - und das gleiche Gehalt.Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern muss gesetzlichfestgeschrieben werden, gleichzeitig müssen traditionelleGeschlechterrollen aus den Köpfen verschwinden.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell