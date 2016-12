Weser-Kurier: Über die Lage im Irak schreibt Birgit Svensson:

Bremen (ots) - Die zweite Großoffensive zur Rückeroberung vonMossul hat begonnen. 100000 Mann sollen daran beteiligt sein - eineVerdrei-fachung der anfänglichen Truppenstärke. Jetzt soll, jetztmuss es klappen. Iraks Premier Abadi hatte vollmundig verkündet, manwerde noch vor Jahresende die Terrormiliz Daesch besiegt haben. Damithat er sich gewaltig geirrt. Iraks ehemals zweitgrößte Stadt ist seitSommer 2014 in den Händen der Dschihadisten, die vor keiner Gräueltatzurückschrecken. Seit über zwei Monaten tobt die Schlacht mit einemungeheuren Blutzoll, der nicht erwähnt werden soll. Als die Uno von2000 gefallenen Soldaten auf Regierungsseite innerhalb von sechsWochen sprach, wurde die Weltorganisation beschimpft -Falschinformationen, hieß es. Dabei sind die Opferzahlen, die derKampf gegen den Terror fordert und die die Uno jeden Monat bekanntgibt, immer eher zu niedrig als zu hoch gegriffen. Doch die Regierungin Bagdad braucht Erfolgsmeldungen und dafür werden Faktenverschwiegen. Dass irakische Armee, kurdische Peschmerga, diverseMilizen und die internationale Allianz unter der Leitung der USAnicht in der Lage sind, geschätzte 5000 bis 7000 Daesch-Kämpfer zubesiegen, käme einer Blamage gleich. So verwundert es nicht, dasssich immer mehr Iraker nach den Zeiten Saddam Husseins zurücksehnen.Zehn Jahre nach seiner Hinrichtung, ist der ehemalige Gewaltherrscherpopulärer als je nach seinem Sturz im April 2003. Denn was jetzt anGewalt zwischen Euphrat und Tigris herrscht, übersteigt für vieleMenschen das Maß unter Saddam. Während unter dem Diktator dieStaatsgewalt all diejenigen grausam bestrafte, die nicht loyal zumHerrscher waren und gegen ihn opponierten, sind die Menschen jetztoft purer Gewaltwillkür ausgesetzt. Geschehen Morde, Geiselnahmen undFolterungen aus ethnischen, religiösen oder kriminellen Motiven? Odersind sie die Tat eines durchgeknallten, traumatisierten Menschen, derim Affekt zur Waffe greift? Das sind Fragen, die sich die Irakerheute stellen - und oft keine Antwort darauf erhalten.Pressekontakt:Weser-KurierLeiter ZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell