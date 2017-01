Weser-Kurier: Über die Küstenautobahn schreibt Justus Randt:

Bremen (ots) - Mit vereinten Kräften und juristischerUnterstützung haben die Küstenautobahn-Gegner im Nordwesten ihreBeschwerde an die EU-Kommission übermittelt. Der Koordinationskreissieht keine weitere Möglichkeit, "Rechtsverstöße bei der Aufstellungdes Bundesverkehrswegeplans" auf nationaler Ebene zu beanstanden. Aufden Europäischen Gerichtshof hoffen die A20-Gegner. Man möchte ihnendie Daumen drücken. Ob Ungereimtheiten bei Flächenverbrauchsangaben,schwer nachvollziehbare Auslastungsprognosen, knapp bemessene Fristenbei der Öffentlichkeitsbeteiligung oder das vernichtende A20-Urteilschon im Umweltbericht des Bundesverkehrswegeplans: Gegen dasVorhaben und wie es in die Wege geleitet wird lässt sich vieles insFeld führen. Die Befürworter jedenfalls treten auf der Stelle. Seitbald 50 Jahren wird an der Küstenautobahn geplant, das Projekt istwahrlich ein Relikt aus vergangener Zeit. Gut, wenn jetzt dieEU-Kommission klärt, ob nicht am Ende doch alles ein bisschenschneller gehen soll. Die Sache ist gründlich verfahren - und dasNavi sagt: Letzte Ausfahrt Brüssel.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell