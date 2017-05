Weser-Kurier: Über den Kirchentag schreibt Benjamin Lassiwe:

Bremen (ots) - Rund 120000 Menschen beim Abschlussgottesdienst,106000 Dauerteilnehmer in Berlin. Die Veranstalter des DeutschenEvangelischen Kirchentags können zufrieden sein. Im Jahr desReformationsjubiläums haben Deutschlands Protestanten gezeigt, dasssie sich für politische Diskussionen interessieren. Nicht zuletzt dasGespräch von Barack Obama mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dieMassen angezogen. Aber ob das dazu führt, dass sich unterDeutschlands Evangelischen eine "Generation 2017" herausbildet, wiees der Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Heinrich Bedford-Strohm, amSonntag vorschlug? Bei Lichte betrachtet können die Protestanteneigentlich nur froh darüber sein, dass der frühere US-Präsident beiihrem Treffen zu Gast war. Denn eine nennenswerte eigeneThemensetzung ist dem Kirchentag im Jahr des Reformationsjubiläumsnicht gelungen. Wie üblich gab es den großen Gemischtwarenladen - vomKlimawandel zu den Frauenrechten, von Martin Luther bis zur AfD. Undnatürlich spukten auch immer die gut lutherischen Begriffe "Freiheit"und "Verantwortung" durch die Berliner Messehallen. Und erst Sonntagversuchte der afrikanische Bischof Thabo Makgoba Luther zum Vaterdemokratischer Freiheiten hochzustilisieren. Ganz ehrlich: Wird mansich wirklich an mehr als an einen Festgottesdienst bei tropischerHitze zurückerinnern, wenn man in zehn Jahren über den Kirchentag inBerlin und Wittenberg spricht? Ausgewertet werden muss in jedem Falldas Fiasko der "Kirchentage auf dem Weg". Gemessen daran, dass dieseVeranstaltungen in acht Städten Mitteldeutschlands mit einemerheblichen Etat aus öffentlichen wie kirchlichen Mittelnausgestattet waren, waren die Teilnehmerzahlen dort schlicht zugering. Es ist klare Aufgabe der im Herbst in Bonn tagendenEKD-Synode, zu überprüfen, warum dort nicht rechtzeitig die Notbremsegezogen wurde. Und es bleibt zu hoffen, dass wegfallendeTeilnehmerbeiträge nicht dazu führen, dass an dieser Stelle nochkräftig Geld nachgeschossen werden muss.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell