Weser-Kurier: Über Hilfe für Verbrechensopfer schreibt Peter Mlodoch:

Bremen (ots) - In früheren Zeiten stand der Täter im Zentrum derStrafjustiz. Es ging um den Hergang des Delikts, um seinePersönlichkeit, um seine Motive. Seinen Opfern kam lediglich dieRolle als Zeuge zu. Wie sie litten, was sie durchmachten,interessierte die meisten professionellen Prozessbeteiligten oft nuram Rande.Dieser einseitige Blick hat sich erfreulicherweise längstgeändert. Nicht zuletzt durch die Arbeit vieler ehrenamtlicherHilfsorganisationen rückten die von einer schlimmen Straftatunmittelbar Betroffenen mehr und mehr in den Fokus. Der Gesetzgeberund die Justiz zogen, wenn auch manchmal schleppend, nach undstärkten schrittweise die Rechte der Opfer. Entschädigungsgesetz undNebenklage sind zentrale Punkte. Richtig und wichtig ist auch dieErkenntnis, Opfer als Zeugen vor und in einem Strafverfahren nichtallein zu lassen. Schon vor vier Jahren hat Niedersachsen einepsychosoziale Prozessbegleitung eingeführt, jetzt zum neuen Jahrwurde der kostenlose Anspruch darauf endlich auch gesetzlichverankert - und zwar bundesweit. Getan ist es damit aber noch langenicht. Die Opfer-Helfer brauchen eine stärkere Stellung im Prozess,vor allem das Recht, zum Schutz ihrer Klienten die Aussage verweigernzu dürfen.