Weser-Kurier: Über Hafen-Marketing schreibt Peter Hanuschke in der Ausgabe vom 31. Mai 2017:

Bremen (ots) - Wer macht was und vor allem wofür? Wenn das nichtklar geregelt ist und entsprechend kommuniziert wird, sorgt das inder Regel für Verunsicherung. So ein Fall ist Via Bremen, derindirekt über Steuern finanzierte Marketingverbund für die Hafen- undLogistikwirtschaft. Die Idee, Interessen zu bündeln und darausgemeinsame Strategien für den Logistik-Standort insgesamt über diemaritime Branche hinaus entwickeln zu wollen, war gut. Und trotzdemist der Verbund nie in der Branche angekommen.Vielleicht waren die Zweifel zu groß, ob Via Bremen wirklich imSinne der Wirtschaft handeln würde. Oder es wurde dieser Organisationeinfach nichts zugetraut. Dass die Gremien hauptsächlich mitVertretern der Geldgeber besetzt waren - sprich der "Staatsbetriebe"wie der Flughafen GmbH, der Hafengesellschaft Bremenports oder BLGLogistics -, wird sicher auch nicht für Jubel in der Privatwirtschaftgesorgt und das Interesse an Via Bremen beflügelt haben.So oder so: Das Kapitel Via Bremen ist beendet. Übrig bleibt derName nur noch als Dachmarke. Wie stark allerdings ein Dach ist, hängtvom Unterbau ab. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, wie gutBremenports, die Wirtschaftsförderung Bremen und die BremischeHafengesellschaft harmonieren.Unter anderen Namen hatten diese drei Gesellschaften schon infrüheren Jahren miteinander zu tun gehabt. Ihre Zusammenarbeit sollarg eingeschränkt gewesen sein. Ausgeprägt waren dagegenGrabenkämpfe.Setzen die drei Gesellschaften da wieder an, hilft nur noch einradikaler Schritt: Alles, was sich um Marketing dreht, wird in einenTopf geworfen, umgerührt und daraus eine neue Gesellschaft geformt.Ein Blick zum Nachbarn nach Hamburg hilft da vielleicht: Der VereinHafen Hamburg Marketing ist in dieser Form seit mehr als 30 Jahrentätig.