Weser-Kurier: Über den HRE-Prozess schreibt Philipp Jaklin:

Bremen (ots) - Dramatische Wochen waren es, vor knapp zehn Jahren- als die Finanzkrise weltweit Banken beben ließ und viele Staaten zumilliardenschweren Rettungsaktionen zwang. Prominentestes Opfer inDeutschland war der Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate (HRE) mitseinem als "Gier-Banker" beschimpften Vorstandschef Georg Funke,gegen den jetzt in München der Strafprozess eröffnet wurde. Dass soviel Zeit vergangen ist seit der Zwangsverstaatlichung des Instituts,zeigt, wie verzwickt der Fall ist; und um wie viel es geht. MitGarantien über mehr als 100 Milliarden Euro haftete der Steuerzahlerdamals für die Misere der Bank, die Beseitigung der Altlasten könnteJahrzehnte dauern. Für Funkes Anwalt war am Montag vor Gericht allesziemlich einfach: Peer Steinbrück sei Schuld gewesen, weil er alsFinanzminister im Herbst 2007 vorschnell von einer "geordnetenAbwicklung" der HRE gesprochen habe. Funke sieht sich als Opfer einesKomplotts, bei dem auch der damalige Deutsche-Bank-Chef JosefAckermann eine Rolle gespielt haben soll. Man mag solcheVerschwörungstheorien finden, wie man will; im Prozess gegen Funkeund den mitangeklagten ehemaligen Finanzchef Markus Fell geht esdarum eigentlich gar nicht. Sondern um die Frage, ob die beiden dieBilanzen gefälscht haben. Das aufzuarbeiten stellt die Richter voreine knifflige Aufgabe. Völlig unklar ist, was dem früherenManagement nachzuweisen sein wird. Aber dieser Prozess sollte auchnicht Anlass sein für Häme gegen einen, der als Symbolfigurstellvertretend hinhalten musste für das Versagen einer ganzenBranche. Stattdessen sollte er in Erinnerung rufen, welch enormenvolkswirtschaftlichen Schaden waghalsige Geschäfte und die Jagd nachFantasierenditen damals verursacht haben. Und dass es bedenklich ist,wenn der neue US-Präsident die Institute nun wieder von der Leinelässt und die Bankenregulierung zurückdreht. Gier-Banker wird esimmer geben. Dagegen helfen nur klare Verkehrsregeln für dieinternationale Finanzbranche.