Weser-Kurier: Über das Gesetz gegen Zweckentfremdung schreibt Martin Wein

Bremen (ots) - Wenn Niedersachsens Landesregierung auf demGesetzesweg Vermietern die freie Verfügung über ihr Eigentum temporärentziehen will, so wird das eines nicht bewirken: die Schaffung vonmehr Wohnraum in den Ballungsräumen. Auf den ersten Blick klingt escharmant, den Kommunen mehr Rechte zu geben, um ihren Immobilienmarktselbst zu regulieren. Fragt sich nur, was gewonnen ist, wenn dieEigentümer nach fünf Jahren ihre Wohnung in Cuxhaven doch in einFerienheim umgestalten oder aus dem Erdgeschoss in Hannover ein Büromachen? Hier wird mit bürokratischem Aufwand - schließlich braucht eszur Ermittlung und Überwachung entsprechender Satzungen einen üppigenPersonalkörper - ein akutes Problem in die nahe Zukunft nach dernächsten Landtagswahl verschoben. Bauministerin Cornelia Rundt reichtdamit schlicht den Schwarzen Peter weiter. Tatsache ist, dass in ganzDeutschland in den vergangenen Jahren viel zu wenig sozialerWohnraum entstanden ist. Abhilfe zu schaffen, kann nicht Aufgabe deroftmals finanziell an der Belastungsgrenze agierenden Kommunen sein.Das Land muss einspringen und notfalls den Bund wieder mit ins Bootholen.