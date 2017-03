Weser-Kurier: Über Frank-Walter Steinmeier schreibt Hans-Ulrich Brandt:

Bremen (ots) - Sieben Jahre lang bereiste er die Welt, regelmäßigwar er zu politischen Gesprächen in Paris - allein in seiner zweitenAmtszeit besuchte er Deutschlands wichtigsten Partner 30-mal. Dochnun kam er nicht als Außenminister, sondern als Bundespräsident.Nicht sein bisheriger Kollege Jean-Marc Ayrault empfing ihn, sondernder französische Präsident François Hollande, noch dazu mitmilitärischen Ehren. Und über allem die Frage: Was wird Steinmeieranders machen in seinem neuen Amt? Kann der Mann überhaupt so schnellaus seiner alten Haut? Er kann, und es scheint ihm auch nichtsonderlich schwergefallen zu sein, von jetzt auf gleich alsDeutschlands oberster Repräsentant aufzutreten. Staatstragend war erimmer schon, auch als Minister war Steinmeier präsidial. So wardieser Besuch mehr freundschaftliche Geste denn hochpolitisch. Ja,auf Paris und Berlin kommt es jetzt an, mehr denn je nach dem Brexit.Doch Steinmeier wird der Bundesregierung hier das Feld überlassen, erist "heimgekehrt nach acht Jahren im Ausland". Deutschland wird seinneuer politischer Mittelpunkt sein, weniger die weite Welt. Zu tungibt es auch hier genug.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell