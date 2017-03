Weser-Kurier: Über Flüchtlingsunterkünfte in Niedersachsen schreibt Silke Looden

Bremen (ots) - FlexibelNiedersachsen macht sich nichts vor. Auch wenn die Zahl derFlüchtlinge nach der Schließung der Balkanroute im vergangenen Jahrdeutlich zurückgegangen ist, könnten die Zahlen im Frühling wiederansteigen. Denn die Ursachen der Flucht lassen sich so schnell nichtbeheben. Deshalb ist gut, wenn das Land ein flexiblesKapazitätskonzept für die Erstaufnahme von Asylsuchenden hat, indemes 4850 Personen sofort, weitere 2830 binnen weniger Tage und nocheinmal 12800 binnen weniger Wochen aufnehmen kann. Ob das reicht,wird sich zeigen. Aber dann sind ja auch noch die Kommunen da, die2015 in einem unglaublichen Kraftakt 14500 Plätze für Flüchtlinge inNiedersachsen aus dem Nichts geschaffen haben. Sicher wäre das ohnedie finanzielle Unterstützung vom Land nicht möglich gewesen, aberohne die organisatorische Leistung der Städte und Gemeinden auchnicht. Das Land sollte die vielen Betten, Trennwände undWaschmaschinen, die für die Notunterkünfte angeschafft wurden,jedenfalls nicht so schnell verkaufen, denn die Lage hat sich nurscheinbar beruhigt. Das Leid der Menschen in Syrien und anderswodauert an.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell