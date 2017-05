Weser-Kurier: Über die FBI-Ermittlungen schreibt Thomas Spang:

Bremen (ots) - Donald Trump gelang es im Ausland nicht, denProblemen daheim davonzulaufen. Schon bei der Landung in Washingtonholte den Präsidenten die Russland-Affäre mit einer brisantenEnthüllung ein. Demnach versuchte sein Schwiegersohn Jared Kushnerbereits vor Amtseinführung einen geheimen Kanal zum Kremleinzurichten. Der Gebrauch solcher Kommunikationswege ist normal undkein Aufreger. Wenn aber eine Privatperson das Equipment einergegnerischen Macht benutzen will, um Kommunikation vor der eigenenRegierung zu verbergen, könnte dies den Tatbestand der Spionageerfüllen. Was hat Trumps rechte Hand vor der eigenen Regierung zuverstecken? Das ist eine der vielen Fragen, die das FBI beantwortethaben möchte. Wenn die zahlreichen Kontakte zum russischenUS-Botschafter Sergej Kislyak harmlos waren, warum hat sie Kushnerbei zwei Sicherheitsüberprüfungen verschwiegen? Mit Kushner haben dievom neuen Sonderermittler Robert Mueller überwachten Untersuchungenden engsten Familienkreis Trumps erreicht. Weder Staranwälte noch einKrisenzentrum im Weißen Haus werden verhindern, dass die Wahrheit ansLicht kommt.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell