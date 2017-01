Weser-Kurier: Über das Düngegesetz schreibt Silke Looden:

Bremen (ots) - Es wird Zeit, dass das neue Düngegesetz kommt - zumSchutz des Grundwassers und unserer Gesundheit. Kaum zu glauben, mitwelcher Ignoranz der Bund das Problem bislang aufgeschoben hat. Nichteinmal eine milliardenschwere Klage der Europäischen Union wegen desVerstoßes gegen die europäische Nitratrichtlinie konnte dieLobbyisten im Deutschen Bundestag beeindrucken. Bis zuletzt wirddarum gestritten, ob Landwirte nun per Gesetz oder Verordnung dazugezwungen werden, eine Nährstoffbilanz für ihren Hof vorzulegen.Dabei geht kein Weg an der Novelle vorbei. Wenn wir auch in Zukunftsauberes Trinkwasser haben wollen, dürfen wir unser Grundwasser nichtweiter über die Maßen mit Nitrat belasten. Das haben nicht nur dieLandwirte zu verantworten, die mehr Tiere halten als ihre Felder anGülle ertragen. Das haben auch diejenigen Verbraucher zuverantworten, die die Massentierhaltung unterstützen. Wer sich heuteüber ein billiges Schnitzel freut, wird morgen mit einer teurenWasserrechnung dafür bezahlen. Wir sollten die Warnungen derWasserversorger endlich ernst nehmen.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell