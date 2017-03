Bremen (ots) - Was läuft hierzulande falsch, wenn zahlreicheDeutschtürken Politikern frenetisch zujubeln, die für Erdogansangestrebtes Präsidialsystem in Deutschland auf Wählerfang gehen?Geht es nach einem Großteil der CDU, ist die Ursache die doppelteStaatsbürgerschaft.Zugegeben: Die umstrittenen Wahlkampfauftritte von ErdogansMinistern zeigen, dass die Integration der hier lebenden Türken nichtoptimal verläuft. Warum sonst unterstützen sie die Abschaffungdemokratischer Freiheiten in ihrem einstigen Heimatland, während siediese in Deutschland weiter nutzen können? Offenbar empfinden siehier angesichts vielfacher Ablehnung nicht das Entgegenkommen, dasihnen Erdogan vermittelt.Die Probleme bei der Integration haben aber nichts mit derdoppelten Staatsbürgerschaft zu tun. Der Doppelpass unterstützt sogardie Integration. Als Türke einen deutschen Pass zu bekommen, istalles andere als ein Freifahrtschein. Vielmehr ist die Politik undauch die Gesellschaft gefordert, ihre türkischen Mitbürger von denVorzügen eines demokratischen Rechtsstaates zu überzeugen. Nur sosind Autokraten wie Erdogan in Zukunft chancenlos.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell