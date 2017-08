Weser-Kurier: Über Donald Trump schreibt Karl Doemens:

Bremen (ots) - Sollte es noch eines Beweises bedurft haben, dassDonald Trump dem Amt des Präsidenten der USA nicht gewachsen ist,dann hat er ihn am Dienstag geliefert. Statt wie angekündigt übersein Infrastrukturprogramm zu reden, philosophierte Trump in einemteilweise wirren Gedankenstrom über die amerikanische Geschichte, dietödlichen Ausschreitungen von Charlottesville und vor allem über sichselbst. Dabei wurde ganz deutlich: Der Präsident hat seineverharmlosenden Äußerungen zur rechten Gewalt vom Sonnabend eben sogemeint. Seine staatsmännische Verurteilung des weißen Rassismus amMontag war nicht echt, nicht zufällig las er die Proklamation desSelbstverständlichen vom Teleprompter ab. Nun ist Trump wieder Trump.Ein polternder Ignorant, der argumentiert, es gebe unterhakenkreuzschwingenden Neonazis mit Fackeln und antisemitischenParolen auch friedliebende Menschen. Diese Relativierung vondemagogischer Brandstiftung und fanatischer Gewalt ist unerträglich.Sie zeigt, dass Trump der moralische Kompass und die charakterlicheEignung fehlen, die USA zu führen. Der Mann ist besessen von sichselbst, er hat sich nicht unter Kontrolle, er sprengt dieamerikanische Gesellschaft. Trump müsste dringend seines Amtesenthoben werden. Das wissen auch viele Republikaner, doch nur wenigesagen es offen. Wenn die Grand Old Party mit ihren hehren Idealen dieDinge weiter treiben lässt, ist das mit taktischem Opportunismusnicht mehr zu entschuldigen. Es wäre ein Zeichen der moralischenVerkommenheit.Pressekontakt:Weser-KurierLeiter ZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell