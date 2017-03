Bremen (ots) - Ja - es gibt gute Gründe, den Offshore-TerminalBremerhaven (OTB) zu bauen. Das wäre etwa der Fall, wenn diepolitisch beschlossene Energiewende in den nächsten Jahrzehnten soumgesetzt wird, dass sie auch Realität wird. Dann müssten dieAusbauziele für Offshore-Windenergie entsprechend erhöht werden undder OTB könnte tatsächlich funktionieren.Noch etwas spricht für den Bau des OTB: Das Henne-Ei-Problem gibtes bei solchen Vorhaben nicht. Was zuerst da sein muss, steht fest -zunächst die Infrastruktur, dann die Firmen. Bestes Beispiel:Cuxhaven. Dort baut Marktführer Siemens ein Produktionswerk fürOffshore-Windanlagen. Das Unternehmen hat sich für diesen Standortentschieden, weil die Infrastruktur vorhanden war.Auf so eine Entwicklung hofft auch die Seestadt. Doch wie vieleUnternehmen dieser Art gibt es? Der Kreis ist klein. Wird am OTBfestgehalten, sollte wenigstens das Risiko eines Totalausfalls durcheine Nutzungserweiterung minimiert werden - etwa auf den Umschlag vonNordsee-Ölplattformen: Die müssen in den nächsten Jahrzehntenentsorgt werden. Das wäre dann zumindest ein Beitrag für denUmweltschutz.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell