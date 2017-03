Weser-Kurier: Über CIA-Hackerangriffe schreibt Jens Schmitz:

Bremen (ots) - Manipulierte Antivirus-Programme, betrügerischeFernseher, mordende Autos: Die neuesten Wikileaks-Enthüllungenzeichnen ein bedrohliches Bild der elektronischen Zukunft; vielleichtist sie schon da. Die vorgeblichen CIA-Dokumente sind jetzt schonumfangreicher als das NSA-Leck im Jahr 2013. Reflexartige Empörungist allerdings billig. Der Ruf nach immer mehr Sicherheit wirdweltweit mit privat eingesetzter Verschlüsselungstechnologiekombiniert. Das lässt den Verantwortlichen kaum Spielraum. DieEnthüllungen sind schon deshalb plausibel, weil sie erwartbar waren:Experten warnen seit Jahren vor der Anfälligkeit kommerziellerGebrauchselektronik. Wer nun überrascht ist, muss schon sehrunbedarft sein. Dass Nachrichtendienste dazu da sind, aufverschlungenen Pfaden Informationen zu besorgen, war kein Geheimnis.Falls die CIA Sicherheitslecks in Haushaltsprodukten nicht nurverschweigt, sondern sogar in Auftrag gibt, wie es die Dokumentenahelegen, wäre das in seinen Folgen kaum abzuschätzen. Zu denRisiken globaler Informationsüberwachung käme eine weltweiteInfrastruktur, die bewusst für Angriffe offen gehalten würde.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell