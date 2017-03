Bremen (ots) - Die Buchmesse in Leipzig gilt als kleine Schwesterder Frankfurter Bücherschau. Am Main wird jedes Jahr im Herbst zumAbschluss des Branchentreffs gravitätisch der Friedenspreis desDeutschen Buchhandels verliehen; in Leipzig gibt es den renommiertenBuchpreis, aber kein gesellschaftspolitisches Leviten-Lesen durcheinen gerade gekürten Top-Denker der Nation.Dafür ist die Stimmung in Leipzig grundsätzlich aufmüpfig,besonders 2017. Es gibt vielstimmigen Protest gegen die Unterdrückungder Meinungsfreiheit in der Türkei, die zahlreiche Autoren undJournalisten betrifft, darunter den inhaftierten Korrespondenten der"Welt", Deniz Yücel. Seine von lebenslanger Haft bedrohte türkischeKollegin Asli Erdogan durfte erst gar nicht nach Leipzig reisen."Schweigen oder diplomatisches Leisetreten" sei in diesen Zeitenunangebracht, schreibt Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer desBörsenvereins des Deutschen Buchhandels, der Bundesregierung insStammbuch. Der Börsenverein hat eine Online-Petition initiiert, dieein härteres Vorgehen der Regierung und der EU gegen Erdogan fordert.Veranstaltungen beginnen damit, dass aus Texten von Yücel gelesenwird. Das sind gute Nachrichten. Gerade Literaten und Lesern steht esgut an, Meinungsfreiheit nicht nur zu genießen, sondern sie für alleüberall auf der Welt einzufordern. Politiker dagegen sollten nichtnur mantramäßig bei Buchmessen-Eröffnungen von der Kraft des Wortesfabulieren. Sie müssen diese auch beherzter verteidigen als derzeit.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell