Weser-Kurier: Über die Bremer Streitkultur schreibt Joerg Helge Wagner:

Bremen (ots) - Wer schreit, hat unrecht - mit diesem Satz wirdschon im Kindergarten für eine zivilisierte Form derAuseinandersetzung geworben. Leider nicht nachhaltig genug, zumindestbei einigen Zeitgenossen. Die setzen als erwachsene Menschen in derpolitischen Auseinandersetzung nicht etwa auf die Kraft ihresArguments, sondern auf die Lautstärke ihrer Trillerpfeife -vermutlich mangels Argument. Was sich beim Auftritt derBundeskanzlerin auf Bremens Marktplatz und danach im Internetabspielte, war gröbstes Foulspiel.Natürlich darf man der Spitzenkandidatin der Union seine eigeneMeinung entgegenhalten. "Schluss mit Hartz IV!" ist eine absolutlegitime Forderung, ob man das nun auf ein Plakat schreibt oder lautruft. Politisch Interessierte daran zu hindern, eine öffentliche Redezu hören, ist hingegen absolut demokratie-feindlich. Dersozialdemokratische Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel hatfür derartige Polit-Hooligans mal eine sehr treffende Bezeichnunggefunden: Pack. Ob nun Pack oder Pfeifen: Sie dominieren in Bremenleider im Zweifelsfall den öffentlichen Diskurs, sei es an der Unioder in der "Guten Stube" zwischen Bürgerschaft und Rathaus.