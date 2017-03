Weser-Kurier: Über die Bremer Online-Wache schreibt Jan Oppel:

Bremen (ots) - Besser spät als nie: Zehn Jahre nach Niedersachsenhat nun auch Bremen eine Online-Wache eingeführt. Um einenFahrraddiebstahl oder Sachbeschädigungen anzuzeigen, muss man nunnicht mehr aufs Polizeirevier. Weitere Angebote wie etwa eineelektronische Terminvergabe sollen folgen. Das sind gute Nachrichten.Die Online-Wache bedeutet zunächst einen Zeitgewinn - für die Bürgerund die Beamten. Dazu dürfte die Hemmschwelle, eine Anzeige zuerstatten, deutlich abgesenkt werden. Gleichzeitig besteht aber auchdie Gefahr, dass durch das anonyme Verfahren mehr falsche Angabengemacht werden. Dennoch müssen Polizisten den Fall bearbeiten, auchwenn es sich gar nicht um eine Straftat handelt. Wie das neue Angebotangenommen wird und wie groß die Zeitersparnis tatsächlich ausfällt,wird sich erst in der Praxis zeigen. Die Online-Wache ist ein Schrittin die richtige Richtung. Sie kann aber nur ein Anfang sein. BremensBehörden müssen in der virtuellen Welt viel präsenter werden. Nochschöner, als einen Fahrraddiebstahl zu melden, wäre es doch, wenn dieBremer künftig auch im Online-Stadtamt oder in einem virtuellenStandesamt Zeit sparen könnten.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell