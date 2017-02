Weser-Kurier: Über Bremens Akzente in der Außenpolitik schreibt André Fesser:

Bremen (ots) - Die Bremische Bürgerschaft ist ein stolzesParlament. An ihrem Sitz am Marktplatz wird Demokratie greifbar underlebbar. Was dort zur Sprache kommt, ist wichtig. Für Stadt und Landund für die Interessen der Bürger. Manchmal aber wird dort aucheinfach nur Außenpolitik versucht.Zumindest scheint die Abgeordneten die Lust gepackt zu haben, sichmit Themen aus aller Welt zu befassen. Im November stand aufBetreiben von FDP und Linken die Krise in der Türkei auf derTagesordnung. Sie endete damit, dass die Bürgerschaft die Verhaftungtürkischer Oppositioneller als "rechtsstaatlich äußerst bedenklich"einstufte. Im Januar dann wandte sich das Parlament Russland zu, dadie CDU verlangte, die Wirtschaftssanktionen gegen Putin aufrecht zuerhalten. Am Mittwoch war nun Trump dran und die Frage derGrünen-Fraktion, was der Wandel in den USA für den Standort Bremenbedeutet.Es ist nicht abwegig, dass ein Landesparlament mal über denTellerrand blickt. Zumal an einem Wirtschaftsstandort, der vom Exportin alle Welt und vor allem in die USA abhängig ist. Dennoch fragt mansich, was es denn bringt, wenn Bremer Parlamentarier empörte Adressenan Ankara, Moskau oder Washington richten. Die Bürgerschaft betreibtSymbolpolitik und sendet Signale aus, die Trump gewiss nichterreichen - selbst wenn man sie in englischer Sprache vorträgt.Bremen hat ein stolzes Parlament, aber es ist auch träge. Die Zeitist knapp, und die Abgeordneten schieben stapelweise Anträge vor sichher, die immer wieder von Aktuellem verdrängt werden. Am Mittwoch kamendlich, endlich ein Thema auf den Tisch, das im Juli 2015eingebracht worden war. Die Welt hat sich seitdem einige Malegedreht.Man kann gewiss versuchen, von Bremen aus das friedlicheZusammenleben der Menschen in aller Welt zu befördern. Aber dann mussman sich auch fragen lassen, warum die bürgernahen Themen vor Ortnicht vorankommen.Pressekontakt:Weser-KurierLeiter ZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell