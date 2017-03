Weser-Kurier: Über den Börsengang von Snap Inc. schreibt Alice Echtermann:

Bremen (ots) - Die Erfinder einer App, in der sich junge LeuteFotos mit Hasenohren schicken, gehen an die Börse - und steigern denWert ihres Unternehmens auf 34 Milliarden Dollar. Klingt irre? Ist esaber nicht. Das ist die Welt der digitalen Start-Ups. Snap Inc., dieFirma hinter der App Snapchat, hat am Donnerstag den bestenBörsenstart seit dem chinesischen Onlinehändler Alibaba hingelegt.Besser als Facebook. Und Facebook hat den Wert seiner Aktie seit 2013mehr als versechsfacht. Nach diesem Tag sehen sich alle bestätigt,die Snapchat seit Jahren als den nächsten heißen Scheiß bezeichnen.Im Kern geht es um Fotos: Man macht ein Selfie, verziert es mitFiltern, Schrift, Smileys und Gedöns. Dann schickt man es einemFreund und in 24 Stunden löscht es sich wieder. Lustig, keine Frage.Aber 34 Milliarden Dollar wert? Die Zahlen sehen gar nicht so gutaus. Snapchat hat im Dezember 2016 zwar die Marke von 160 Millionentäglichen Nutzern geknackt. Snap hat 2016 aber auch 514,6 MillionenDollar Verlust gemacht. Doch darum geht es nicht bei dem Wert vonSnap. Es geht um das innovative Potenzial, und das ist deutlichstärker als zum Beispiel bei Twitter, das an der Börse schwächelt.Snap spezialisiert sich auf Fotografie und virtuelle Realität. DieHasenohren-Funktion, "Linsen" genannt, ist ein Beispiel, die neueKamera-Brille "Spectacles" ein weiteres. Medien nutzen Snapchat, umdigitale Geschichten zu erzählen. Selbst Facebook wollte Snapchateinst kaufen und kopiert fleißig dessen Funktionen für Instagram undMessenger. Irre ist der Höhenflug von Snap also nicht. Die Frage ist,ob es sich gegen Facebook behaupten wird.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell