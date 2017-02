Weser-Kurier: Über Bier aus der Kapsel schreibt Florian Schwiegershausen:

Bremen (ots) - Wir können es uns im TV schon vorstellen: GeorgeClooney, Schauspieler und Werbegesicht für Kaffeekapseln, kramt imSpot aus seiner Einkaufstasche die Maschine hervor. Er legt dieKapsel ein, drückt auf den Knopf und plötzlich kommt ein fertigesPils aus der Maschine. Dabei steht Clooney dann mit nacktemOberkörper auf der Alexander von Humboldt und singt laut "Sail away!"Wenn Clooney das momentan machen würde, wäre das prima. Denn daswürde bedeuten, dass wenn er von Bord des Schiffes geht, würde erdirekt an der Schlachte stehen - und George Clooney in Bremen wäredoch echt cool. Das wäre schon eine schöne Vorstellung. Wenn dasRealität wäre, dann würde ich sogar so ein Kapsel-Bier probieren. Dertraditionelle Pilstrinker ist dagegen eher skeptisch und sagt sich:"Wenn das mal nicht die Vorstufe für Beck's Banane" ist. Schließlichwurde in den vergangenen Jahren ja an mancher Stelle die Marke ganzschön ausgeschlachtet. Aber in den arabischen Ländern, in denenAlkohol offiziell verboten ist, wird die Kapsel von AB InBev bestimmtder Hit und ein beliebtes Mitbringsel werden - egal ob legal oderillegal.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell