Weser-Kurier: Über Ausbildungskosten schreibt Sabine Doll in der Ausgabe vom 8.Juni 2017:

Bremen (ots) - Dass Bremen als eines der ersten Bundesländer dasSchulgeld für angehende Physiotherapeuten, Logopäden undErgotherapeuten abschaffen will, ist ein längst überfälliger Schritt.Aus mehreren Gründen: Die Fachtherapeuten werden gebraucht,angesichts des demografischen Wandels mehr denn je. Die BremerFachschulen klagen schon jetzt, dass es immer weniger Bewerber gibt.Kein Wunder: Nicht nur das Schulgeld schreckt ab und macht denBeruf für viele unattraktiv. Auch die Aussichten auf eine angemesseneVergütung nach der Ausbildung sind nämlich nicht gerade rosig. ImSchnitt verdient ein Physiotherapeut in einer Praxis rund 1900 Eurobrutto. Insofern ist die Bremer Entscheidung, die Ausbildungskostenzunächst komplett und später teilweise zu übernehmen, eineInvestition in die Zukunft. Und sie ist eine Investition in sozialeGerechtigkeit: Denn nur wer über die finanziellen Möglichkeitenverfügt, das Schulgeld Monat für Monat zu zahlen, kann sich dieAusbildung leisten. Es gibt viele Familien, die ihren Kindern dieseMöglichkeiten nicht bieten können. Auch deshalb ist die BremerEntscheidung ein längst überfälliger Schritt.