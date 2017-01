Weser-Kurier: Über den Ausbau der Bremer Straßenbahn schreibt Jürgen Theiner im Weser-Kurier (Bremen) vom 17. Januar 2017:

Bremen (ots) - Die Verlängerung der Linie 1 in Huchting wirdkommen, das ist einigermaßen sicher. Für das Projekt gibt esvollziehbares Baurecht, und da der Ausbau des Straßenbahnnetzes zumKernbestand grüner Verkehrspolitik in Bremen zählt, wird sich dieGrünen-geführte Behörde von ihrem Vorhaben nicht mehr abbringenlassen.Der Streit um die neue Trasse steht exemplarisch für diezunehmende Konfrontation zwischen Staat und Bürgern, die heute mitnahezu jedem größeren Infrastrukturprojekt einhergeht. Kaum eineStraße oder Schiene kann noch gebaut werden, ohne auf massive undorganisierte Gegenwehr zu stoßen. Das muss nicht immer die Schuld derstaatlichen Akteure sein. Es gibt in der Bevölkerung auch eine weitverbreitete "Ohne-mich"-Haltung, mit der jeder Eingriff in daspersönliche Lebensumfeld reflexhaft abgelehnt wird.Politik und Verwaltung können sich diesem Problem nicht entziehen.Sie müssen es aushalten und für die Akzeptanz demokratisch zustandegekommener Entscheidungen werben. Damit verschafft man sich imZweifelsfall mehr Respekt als mit dem Versuch, es allen recht machenzu wollen.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell