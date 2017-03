Weser-Kurier: Über Auftrittsverbote schreibt Lisa Boekhoff:

Bremen (ots) - Das Problem ist aufgeschoben. Die türkischeAKP-Abgeordnete Sema Kirci darf in Bremen nicht sprechen - zumindestnicht in den nächsten fünf Tagen. Formale Gründe verbieten denAuftritt. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer zeigt sich erleichtert:Zum Glück habe das Auswärtige Amt in dieser Woche ein entsprechendesPapier verfasst, das Regeln für die Auftritte formuliert. Doch vonder Bundesregierung gibt es darüber hinaus keine Hilfe. Die Kommunenund Länder müssen entscheiden, ob türkische Politiker in Deutschlandfür das umstrittene Verfassungsreferendum des Präsidenten Erdoganwerben dürfen - und sind nur über Umwege überhaupt in der Lage, siezu verbieten, nicht grundsätzlich. Außenpolitik ist aber Sache desBundes. Berlin darf die Entscheidung über die Auftritte nicht einfachabgeben. Auch wenn sie schwer zu treffen ist, gilt es nun, souveränund geschlossen aufzutreten. Doch bisher herrscht ein föderalesWirrwarr. Erst ringt sich das Saarland zu einem generellen Verbotdurch, dann platzen Auftritte in Bremerhaven, Hannover und Nordenham.Noch sind es mehrere Wochen bis zum Wahltag in der Türkei. Dem Bundbleibt noch Zeit für eine Regelung.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell