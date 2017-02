Weser-Kurier: Über Angela Merkel vor dem NSA-Ausschuss schreibt Norbert Holst:

Bremen (ots) - Einige Bundestagsabgeordnete hatten hoheErwartungen an den Auftritt von Angela Merkel vor demNSA-Untersuchungsausschuss geknüpft. Doch es war klar, dass ihreAussage wenig Neues zur Aufklärung der Affäre beitragen würde. Auchnach der Zeugenbefragung wissen wir nicht, was die Kanzlerin wannwirklich wusste. Hat sie tatsächlich erst durch Medienberichteerfahren, dass ihr Handy höchstwahrscheinlich vom US-Geheimdienstabgehört worden ist? Und der berühmte Satz: "Ausspähen unter Freunden- das geht gar nicht". Hat Merkel wirklich geglaubt, dass nur diebösen Buben der NSA befreundete Staaten ausspionieren, nicht aber diedeutschen Geheimdienstler? Immerhin wissen wir heute: Entweder wurdedie Spionage gegen Partnerstaaten vom Kanzleramt gedeckt, oder aberdie Regierungszentrale hat bei der Kontrolle des BND versagt. DerAusschuss hat in drei Jahren und 131 Sitzungen eine bemerkenswerteArbeit geleistet, trotz unbeantworteter Fragen. Es bleibt dasUnbehagen über ein gewisses Eigenleben von Geheimdiensten und überPolitiker in Regierungsverantwortung, die darüber nicht allzu vielwissen wollen.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell