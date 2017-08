Weser-Kurier: Über Afghanistan schreibt Joerg Helge Wagner:

Bremen (ots) - Außenpolitisch war es wohl sein größter Fehler: Alssich Barack Obama 2011 auf ein konkretes Abzugsdatum für dieKampftruppen aus Afghanistan festlegte, kam das einemDurchhalte-Appell an die Taliban gleich. Die waren nach der Tötungihres Masterminds Osama bin Laden endlich in der Defensive. Doch auchder rückständigste Bergkrieger wusste: Wenn die Amis gehen, bleibenderen Alliierte bestimmt nicht zurück. Statt der mächtigen Isaf, dieaktiv die Islamisten-Truppe bekämpfte, müht sich nun eine kleineHilfstruppe ab, die schwachen afghanischen Kräfte auszubilden und zuberaten. Ein Desaster mit Ansage. Aber Donald Trump nutzte diesenKardinalfehler im Wahlkampf nicht aus, um die Demokraten und ihrendamaligen Präsidenten vorzuführen. Stattdessen lud er dieRückzugspolitik noch nationalistisch auf: "America first!" hieß ebenauch, kein amerikanisches Blut mehr in fernen Weltgegenden zuvergießen. Nun hat der Präsident und Commander in Chief der letztenSupermacht offenbar bemerkt, dass er sich nicht aussuchen kann, wo erden weltweit agierenden militanten Islamismus bekämpft. Das ist auszwei Gründen gut so. Erstens zeigt es, dass Trump doch hin und wiederauf Fachleute - in diesem Fall seine Generäle - hört. Zum Zweitenkann es in Afghanistan natürlich nicht so bleiben, wie es ist. Wenndort zivile Strukturen entstehen sollen, die den Bewohnern einmenschenwürdiges Leben mit einer hoffnungsvollen Perspektiveermöglichen, muss der Terrorismus effektiv bekämpft werden. Dieafghanischen Kräfte sind dazu offensichtlich noch nicht in der Lage.Der Job, den eine Allianz aus mehr als 40 Staaten mit dem Mandat derUN übernommen hat, ist noch nicht getan. Und ein Impuls ist nichtbloß deshalb schlecht, weil er von Trump kommt.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell