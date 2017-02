Weser-Kurier: Über die AfD-Strategie schreibt Joerg Helge Wagner:

Bremen (ots) - Sie wächst schnell und sie lernt schnell: Ob eseinem nun gefällt oder nicht - die AfD ist derzeit die dynamischstePartei in Deutschland. Für die Medien ist sie dank mancher Äußerungprominenter Mitglieder oft furchtbar, aber immer faszinierend. DiesesSpannungsverhältnis ist extremer als bei früheren Aufsteigern, etwaden Grünen, den Linken oder zuletzt den Piraten. Die hat man auchkritisch begleitet, weltfremde Vorstellungen verrissen und schrilleAuftritte verhöhnt. Das war nicht immer nett, aber da war nie dieseFrontstellung, dieses abgrundtiefe Misstrauen: Journalisten alsunerwünschte Personen, ausgesperrt von Parteitagen - das machen sonstnur extremistische Parteien. Dieses Image will die AfD loswerden. Siewill sich aus der Mitte der Gesellschaft bilden, der Vernunft und dermeistens schweigenden Mehrheit eine Stimme geben, aber auch für dieEnttäuschten und Abgehängten sprechen, die sich bei den anderenParteien nicht mehr aufgehoben und beachtet fühlen. Das ist genausolegitim wie der daraus folgende Wunsch nach scharfer Abgrenzung zurpolitischen Konkurrenz. Die AfD hat jedoch immer wieder Problemedamit, ihren politischen Kampf in einer offenen Gesellschaftauszutragen. Wer steile Thesen aufstellt, muss eben auch kritischeFragen aushalten. Wer behauptet, durch und durch bürgerlich undbasisdemokratisch zu sein, muss sich von radikalen Sprücheklopferntrennen - rasch und ausnahmslos. Wer für sich den Mut zur Wahrheitreklamiert, muss ihn auch beweisen. Das kürzlich lancierte, angeblichvertrauliche Strategie-Papier für das laufende Wahljahr kommt abereher aus der Abteilung Agitation, Desinformation und Propaganda.Inhaltlich grast man mal am rechten, mal am linken Rand despolitischen Spektrums. Der beliebteste Kampfbegriff ist ausgerechnetein Anglizismus: Mainstream. Dort steht für die AfD-Führung der wahreFeind: Mainstream-Medien und Altparteien. Auf gut Deutsch: dieabsolute Mehrheit der Gesellschaft.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell