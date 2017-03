Bremen (ots) - Das Grundgesetz ist erfreulich eindeutig:"Politisch Verfolgte genießen Asylrecht", heißt es in Artikel 16a.Nachweislich Verfolgte also und nicht etwa alle, die aus den Kriegs-und Krisenregionen dieser Welt kommen. Es spielt auch keine Rolle, obsie - aus welchen Gründen auch immer - vielleicht schon jahrelanghier leben, eine feste Arbeit oder eine deutsche Verlobte haben.Das gilt für Afghanen ebenso wie für Nigerianer. Der Unterschiedbesteht nicht in der jeweils heimischen Sicherheitslage. Er bestehtdarin, dass hier weit weniger Nigerianer um Asyl nachsuchen. Unddarin, dass Deutschland Milliarden Euro für die Sicherheit, dieEntwicklung und die politische Stabilität in Afghanistan ausgegebenhat, während das Engagement in Nigeria übersichtlich blieb. Wenntrotzdem allein 2016 rund 127.000 Afghanen hier einen Asylantragstellten, könnte man sagen, dass die Milliarden nutzlos waren. Dieallermeisten hier lebenden Afghanen genießen sogenannten subsidiärenSchutz, dürfen also bleiben (und kosten weiteres Geld). Wenn nun 92jüngere alleinstehende Männer, darunter straffällig gewordene,zurückgeschickt wurden, kann man das inhuman finden. Muss man abernicht.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell