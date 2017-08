Weser-Kurier: Die Trennung der ARD von ihrem TV-Fußballexperten Mehmet Scholl kommentiert Olaf Dorow

Bremen (ots) - Zitat Mehmet Scholl: "Doping ist das Schlimmste imSport." Eine klare Ansage. Scholl stand für klare Ansagen. Dafürmochte ihn viele, auch wenn er bisweilen zu ungerecht oder garverletzend wurde. Aber Scholl war meinungsstark. Was wollte man mehrvon einem TV-Experten? Es ist schade, dass man das in derVergangenheitsform aufschreiben muss. Die ARD hat sich von Schollgetrennt. Sie sagt nicht, warum. Aber es wurde nun mal aktenkundig,dass man sich beim - schlimmsten - Thema Doping entzweite. Der Senderwollte es beim Confed-Cup auf die Tagesordnung heben. Für Schollhatte es da "keine Relevanz" und er keinen Bock darauf. Er ging. Malabgesehen davon, dass sehr wohl eine Relevanz vorlag, hatte SchollsBoykott eine Wirkung. Eine schlechte. Er hat, ob er wollte odernicht, das unangebrachte Wegschau-Klischee bedient, in dem Doping imFußball nichts bringt. Eine mehr als zweifelhafte These. Scholl hättediskutieren können. Das hätte man sich vom Experten erwartet. EinThema, das längst eines ist, nonchalant abzuwürgen, bringt niemandenweiter. Den Zuschauer nicht, den Fußball nicht - und Scholl auchnicht.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell