Weser-Kurier: Silke Hellwig über Abgeordnetendiäten

Bremen (ots) - Es ist populär, sich über Politiker zu empören,jedoch nicht immer angemessen. Es geht auch eine Nummer kleiner: Einekleine Schwester von Empörung ist Staunen, und erstaunlich istdurchaus, was das Volk und seine politischen Vertreter trennt, auchin finanzieller Hinsicht. Die lange, voll bezahlte Abwesenheit vonSusanne Wendland ist nicht der erste beachtliche Fall, zumal sieunfreiwillig fehlte. Für Diskussionen sorgten vor einigen JahrenAbgeordnete, die sich eine wochenlange Auszeit nahmen, um sich imAusland weiterzubilden - bei vollen Diäten. Die Begründung für dieDauerzahlung: Abgeordnete sollen ihr Auskommen haben, um nichtanfällig zu sein für politische Gefälligkeiten. Das ist ein wichtigerAspekt, gewiss. Dagegen steht die Anfälligkeit des Systems, bizarreBlüten zu treiben. Dass auch dem ein Riegel vorzuschieben ist,resultiert nicht aus Vorurteilen, sondern aus Gedächtnisleistung: Obdie Verwandtenaffäre in Bayern oder doppelte Einkünfte vonEx-Senatoren in Bremen - es gab verblüffend regelmäßig Anlass,Bauklötze zu staunen und Regelungen zu ändern. Es ist eine Frage vonpolitischem Feingefühl, die Fortzahlung von Diäten zumindest zuerörtern