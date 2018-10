Weser-Kurier: Sieling: SPD ist vom Richtungsstreit in der Union mitgerissen worden

Bremen (ots) - "Das Wahlergebnis in Bayern ist auch für unsSozialdemokraten ein harter Schlag", sagte Bremens BürgermeisterCarsten Sieling (SPD) dem WESER-KURIER (Montagausgabe). "Die SPD istmitgerissen worden von dem Theater, das CDU und CSU mit ihremRichtungsstreit in der Großen Koalition in Berlin seit Monatenaufführen. Es wird Zeit, dass die Bundesregierung in Berlin in Trittkommt"Pressekontakt:Weser-KurierMarkus PetersTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell