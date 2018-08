Weser-Kurier: Sicherheitslücken auf kleinen Flughäfen

Bremen (ots) - Auf kleinen Flughäfen klaffen großeSicherheitslücken durch mangelhafte Passkontrollen. Drogendealer,Geldwäscher, Menschenhändler und Terroristen hätten ein leichtesSpiel, warnt Arnd Krummen von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) imGespräch mit dem Bremer WESER-KURIER (Freitagausgabe). "Ohneausreichende Luftsicherheitskontrolle könnte jemand unbemerkt eineTasche mit Sprengstoff aus dem Kofferraum des Autos in eine Cessnapacken", meint der GdP-Experte der für die Grenzsicherung zuständigenBundespolizei.Bundesweit gibt es etwa 90 kleinere Flugplätze, allein inNiedersachsen sind 19 als Grenzübergangsstellen nach dem SchengenerGrenzkodex zugelassen, also für internationale Flüge. Oftmals aberfehlt dort technische Sicherheitsausstattung wie Röntgengeräte undMetalldetektoren. Zudem kommen Beamte der Bundespolizei zurPasskontrolle nur auf Anforderung. Verpassen sich dann Kontrollbeamteund Passagiere, müssten laut Krummen Flughafenmitarbeiter alsHilfspolizisten einspringen. Im Zweifel könnten selbst Reisende ausNicht-Schengen-Staaten wie Russland oder dem Iran der Passkontrolleentgegen.In einer Parlamentsanfrage an die SPD/CDU-Landesregierung willNiedersachsens Grünen-Fraktion nun wissen, wie es auf denKlein-Airports um die technische Ausrüstung und dieSicherheitschecks bestellt ist.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell