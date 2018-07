Weser-Kurier: Schaaf vermisste Siegeswillen bei der Nationalmannschaft

Bremen (ots) - Der ehemalige Trainer von Werder Bremen, ThomasSchaaf, macht fehlenden Willen als Grund für den Misserfolg derDeutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Endrunde derWeltmeisterschaft in Russland aus: "Der Biss, der Wille, unbedingtgewinnen zu wollen, hat gefehlt. Die Mannschaft ist imstande,großartigen Fußball zu spielen. Weniger als 100 Prozent zu geben,reicht auf dem Niveau aber nicht, um zu gewinnen", erklärte der57-Jährige in einem Interview mit MEIN WERDER, der Werder-Redaktiondes WESER-KURIER (Sonntagausgabe)."Es war eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Spielerleisten können, und was sie geleistet haben. Das tut schon weh",urteilt Schaaf, der zur neuen Saison als Technischer Direktor beiWerder Bremen arbeiten wird. Zu möglichen Rücktritten wollte sich derFußball-Lehrer, unter dem auch Mittelfeld-Spieler Mesut Özil denSprung in die internationale Klasse schaffte, nicht konkret äußern:"Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere von sich ausgeht, weil es schwer wird, das Niveau der Nationalelf in denvergangenen Jahren zu toppen."Für die Zukunft sieht Schaaf aber ausreichend Potenzial, um mitdem Team wieder erfolgreicheren Fußball zu spielen: "Die U 21 istEuropameister, den Confed-Cup vor einem Jahr haben wir mit vielenjungen Spielern gewonnen. Da kommt etwas nach." Schaaf sprach sichfür einen Verbleib von Bundestrainer Joachim Löw aus: "Wenn erweiterhin Spaß und Lust hat, den Weg weiter zu gehen und glaubt,erneut das bewegen zu können, würde ich ihm empfehlen, weiter zumachen."Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell