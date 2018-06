Weser-Kurier: Petra Pau fordert Neuausrichtung der Linken

Bremen (ots) - Die Linken-Bundestagsabgeordnete Petra Pau hat eineNeuausrichtung ihrer Partei gefordert. Im Interview mit dem BremerWESER-KURIER sagte Pau: "Jeder weiß, wogegen wir sind. Zu wenigewissen, wofür wir stehen." Sie betonte: "Die Linke muss eine neueSprache finden." Dass die Linkspartei nicht vom Rekordtief der SPDprofitiere, liege auch an der Partei selbst. "Es gibt selbstgemachtes Leid", sagte Pau. Sie kritisierte die Art und Weise, in derihre Partei zuletzt über die Flüchtlingspolitik gestritten hat: "DieLinke muss besser lernen, Debatten zu führen, und zwar nichtpersönlich verletzend, sondern in der Sache." Die Vizepräsidentin desBundestages sorgt sich um die Debattenkultur im Hohen Haus. "DieParlamentarier der AfD verschieben von Sitzungswoche zuSitzungswoche, das was man doch noch mal sagen darf, weiter nachrechts." "Nazisprech" werde immer häufiger als bewusste Provokationin den Bundestag eingebracht. Für das Parlament stelle dies eine"völlig neue Herausforderung" dar, so Pau.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell