Weser-Kurier: Peter Mlodoch über die Grünen

Bremen (ots) - Die Grünen stecken in einer Zwickmühle. Aus derRegierung in Nordrhein-Westfalen sind sie rausgeflogen. DieUmfragewerte im Bund, Bremen und in Niedersachsen rauschen nachunten. Die Konkurrenz von der FDP befindet sich im Höhenflug.Innovative, ja provokante Vorschläge könnten da ein Gegenmittel sein,doch dazu fehlt ihnen der Mut. Die Angst, als miesepetrigeVerbotspartei dazustehen, sitzt nach dem Desaster um den Veggie-Day,den fleischfreien Tag in Kantinen, tief. Dazu kommt, dass politischeGegner und Teile der Öffentlichkeit grüne Forderungen gernüberinterpretieren oder bewusst falsch verstehen. So wird derdurchaus verständliche Wunsch nach mehr Sonntagsruhe für Beschäftigtein Callcentern schnell zum Ruf nach einem allgemeinen Sonntags-Verbotfürs Internet. Das ist bitter für die Grünen, aber da müssen siedurch. Statt zu verzagen, sollten sie selbstbewusst ihreKernkompetenzen betonen. Kampf gegen giftige Abgase in Städten oderder Schutz von Trinkwasser stehen dabei ganz oben. Um die Gesundheitder Menschen zu bewahren, sind auch Verbote unausweichlich; Appellereichen schon lange nicht mehr.