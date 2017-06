Weser-Kurier: Peter Mlodoch über die Gefahrenlage in Niedersachsen

Bremen (ots) - Muss man in Niedersachsen nun Angst vor einemislamistischen Anschlag haben? Oder besteht derzeit kein Anlass zurSorge? Mit ihrer Geheimniskrämerei in Sachen Gefährder tragenSPD-Innenminister Boris Pistorius und VerfassungsschutzpräsidentinMaren Brandenburger nicht gerade zur Beruhigung der Bevölkerung bei.Wenn man bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichtes mit 63eine konkrete Zahl potenzieller Attentäter nennt, sollte manzumindest ein paar Angaben dazu mitliefern. Abgeordnete und auch dieBürger haben ein Recht zu erfahren, wie viele dieser Personen sichnoch oder nach Rückkehr aus den Bürgerkriegsgebieten wieder inNiedersachsen aufhalten, ob und welche Gefahren von ihnen ausgehenkönnten. "Wir wissen, wer die sind"- dieser lapidare Satz aus demMund des Ministers klingt dann doch etwas dürftig. Der Hinweis aufeine mögliche Preisgabe von Polizeitaktik wirkt vorgeschoben. KeinMensch verlangt die Einzelheiten jeden einzelnen Falles und derErmittlungsschritte. Aber mit einer nackten Zahl ist es eben auchnicht getan. Pistorius darf sich also nicht wundern, wenn CDU und FDPunangenehme Fragen stellen und Rot-Grün Abwiegeln undAhnungslosigkeit vorwerfen.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell