Weser-Kurier: Norbert Holst über die Linke

Bremen (ots) - Regieren oder Oppositionskurs? Auf ihremBundesparteitag in Hannover bewegt die Linken einmal mehr die alteFrage. Während Spitzenkandidat Dietmar Bartsch für einenPolitikwechsel in Deutschland wirbt, hält Co-Kandidatin SahraWagenknecht das rot-rot-grüne Projekt bereits für tot. Und die Linkenhätten nicht den Killer bestellt, fügt die Fraktionschefinschnippisch hinzu. Da sind sie wieder, die alten Abgrenzungsmuster.Für manche Linke ist die Hartz-IV-SPD eher der Hauptgegner als dieMerkel-CDU. So gibt es etliche Anträge in Hannover, die in dasWahlprogramm unverrückbare Pflöcke einrammen wollen, die eineKoalition mit SPD und Grünen erschweren würden - etwa ein Nein zuBundeswehr-Einsätzen im Ausland. Die Linke steht vor einerWeichenstellung: Wahrt sie die Möglichkeit für ein Linksbündnis oderschwenkt sie um auf Frontalopposition? Selbst wenn dieBündnis-Möglichkeit auf dem Parteitag gestärkt werden sollte, habendie Dunkelroten ein Problem. Rot-Rot-Grün ist ihre einzigeMachtoption. Damit diese eine Chance hätte, müsste eineWechselstimmung im Lande her. Aber die ist weit und breit nicht inSicht.Pressekontakt:Weser-KurierMarkus PetersTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell