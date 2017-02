Weser-Kurier: Nikolai Fritzsche über Werder-Sportchef Frank Baumann

Bremen (ots) - Es war höchste Zeit, dass bei Werder auch nachaußen hin Schluss mit kuschlig ist. Mit 16 Punkten aus 20Spielen schuldet der Klub nicht zuletzt den Fans schonungsloseSelbstkritik. Ob es aber klug von Sportchef Frank Baumann war, sichhinter den Trainer und zugleich gegen die Mannschaft zu stellen, istfraglich. Nouri ist auch unter den Fans umstritten; viele von ihnenmachen die häufigen Taktikwechsel für die Krise mitverantwortlich.Mehr als eine Woche Aufschub hat Baumann sich und Nouri durch seineWorte ohnehin nicht verschafft. Er hat so überzogen, dass ihm nacheiner weiteren Enttäuschung in Mainz kaum noch andere Mittel bleibenwürden als das, was er mit seinen Worten implizit angedroht hat: dieSuspendierung von Spielern. Einer der Schwächsten gegen Gladbach warSerge Gnabry - kaum vorstellbar, dass Baumann ihn auf der Tribünesehen will. Der Sportchef steht aber nicht nur in der Trainerfrageunter Druck. Im Sommer hat er mit Transfers geglänzt, im Winter hater es verpasst, sofort in der Abwehr nachzubessern, nicht erst zurnächsten Saison. Nach vier Niederlagen in Folge ist es inzwischenrealistisch, dass es dann schon zu spät sein könnte.Pressekontakt:Weser-KurierMarkus Peters/Leiter ZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell