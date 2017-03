Weser-Kurier: Moritz Döbler über die Mahnmal-Debatte in Bremen

Bremen (ots) - Schon wieder bestimmt ein neuer Standort für dasgeplante Mahnmal die Diskussion. Jetzt soll es an der BremerSchlachte auf der Höhe der Teerhofbrücke entstehen. Die Nerven inPolitik und Wirtschaft lagen zwischenzeitlich blank. Einigkeitherrschte zwar, dass ein Mahnmal entstehen soll, um an diesystematische Enteignung von Juden während der NS-Zeit zu erinnern -und vor allem an die unrühmliche Rolle, die Spediteure dabeispielten. Aber wohin damit? Die Initiatoren wollten es unbedingt beiKühne + Nagel angesiedelt sehen. Unterstützung hatten sie von derGrünen bekommen, die dafür sogar einen Streit mit demKoalitionspartner SPD riskierten. Denn dort hatte man sich mit Kühne+ Nagel und anderen Vertretern der Wirtschaft abgestimmt und einigedezentrale Kompromissvarianten gefunden. Glücklich war aber niemandmit dem Stand der Debatte. Das ändert sich jetzt hoffentlich. DieTeerhofbrücke ist ideal: im Herzen der Handelsstadt Bremen, unweitvon Kühne + Nagel und vor allem an einem Ort, an dem viele Menschenflanieren und das Mahnmal wahrnehmen. Die Schlachte wird damit nichtihren Charakter ändern.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell