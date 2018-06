Weser-Kurier: Merkel-Vertraute Motschmann warnt vor Bruch zwischen CDU und CSU

Bremen (ots) - Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete ElisabethMotschmann hat die Unionsparteien eindringlich zur Einigung in derFlüchtlingspolitik aufgefordert. Bundeskanzlerin Angela Merkel undCSU-Chef Horst Seehofer sollten aufeinander zugehen. "Letztendlichdroht der Bruch der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU. Die Folgenwären erheblich, um nicht zu sagen unübersehbar", schreibt Motschmannin einem Gastbeitrag für den WESER-KURIER (Donnerstagausgabe). Sieist Mitglied des Bundesvorstands der CDU und gilt als Vertraute vonBundeskanzlerin Angela Merkel.Die Positionen lägen nicht so weit auseinander, dass ein Bruch derFraktionsgemeinschaft zu rechtfertigen sei. "Der Preis wäre zuhoch!", mahnt Motschmann. "Die Koalition darf die gemeinsamen Zielenicht aus den Augen verlieren. Deutschland braucht eine stabileRegierung, um anstehende Probleme im Land, in Europa und in einerunruhigen Welt zu bewältigen. Deshalb müssen Angela Merkel und HorstSeehofer aufeinander zugehen und einen Kompromiss finden, der beidenSeiten gerecht wird." Neuwahlen seien keine Lösung. "Die langeRegierungsbildung hat Vertrauen gekostet. Es ist also notwendig,dieses verlorengegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Streit fördertdie Politikverdrossenheit. Streit stärkt Populisten an denpolitischen Rändern links und rechts. Das kann niemand wollen."Die Situation in der Union beschreibt Motschmann als"besorgniserregend". Seit knapp 70 Jahren sei die CDU/CSU "dieHerzkammer der christlich-demokratischen Politik in Deutschland" undhabe sich bewährt. "Man kann nur hoffen, dass Angela Merkel undHorst Seehofer dafür zu sorgen, dass zusammen bleibt, was zusammengehört", schreibt Motschmann. "Es geht um die Bundesregierung inGänze, um die Arbeit in der Großen Koalition mit der SPD, um dieStabilität in Deutschland und die Zukunft Europas. Es geht um zuviel, als dass man es in einem Streit zwischen den beidenSchwesterparteien opfern dürfte."Pressekontakt:Weser-KurierMarkus PetersTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell