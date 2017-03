Weser-Kurier: Maren Beneke über die Bremer Hafenbetriebe

Bremen (ots) - Die nächste Zündstufe im Streit um die Zukunft dessüdlichen Europahafens ist erreicht: Nun schaltet sich auch noch dieHafenwirtschaft ein, die sich vom Vorstoß des Bausenators vor denKopf gestoßen fühlt. Allein: Womit hat der Senator dasWirtschaftsressort und die Hafenbetriebe überhaupt vor den Kopfgestoßen? Dass zügig mit den Planungen für das Kellogg-Geländebegonnen werden muss, ist zweifelsfrei richtig. Denn wenn es um denVerkauf geht, sollte die Stadt vorbereitet sein. Dabei ist es egal,bei welchem Ressort am Ende die Federführung liegt. Wichtig ist, dassalle betroffenen Parteien eingebunden werden. Das sind neben denbeiden Senatoren der Beirat und natürlich auch die Hafenwirtschaft.Insofern ist es gut, wenn die Firmen frühzeitig den Finger heben, umzu zeigen: Wir gehören mit an den Tisch. Denn was passieren kann,wenn es zu einem Konfrontationskurs kommt, zeigt das vergangene Jahr:Da musste letztendlich das Oberverwaltungsgericht entscheiden, dassein Bürohaus nicht in der Nähe von Hafenbetrieben gebaut werden darf.Ähnlicher Ärger könnte im Europahafen drohen, sollten nicht alleBeteiligten eingebunden werden.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell