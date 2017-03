Weser-Kurier: Marc Hagedorn über den Sieg von Werder Bremen gegen RB Leipzig:

Bremen (ots) - Das Weserstadion hat in den vergangenen Jahren einpaar Fußballfeste erlebt. Etwa das 1:0 gegen Frankfurt, das Werder imvergangenen Mai in letzter Sekunde den direkten Klassenerhaltsicherte. Und ein paar süße Siege im Nordderby gegen den HSV hat esauch gegeben. Aber das waren die Ausnahmen. Die Regel waren mäßigebis enttäuschende Auftritte. Das Beste an Spielen im Weserstadionwaren oft die Geduld und die Unterstützung der Fans. Nun hat Werdergegen RB Leipzig ein Spiel abgeliefert, das nachwirken könnte. AlsAnfang von etwas. Werder hat keinen minderbemittelten Konkurrenten imAbstiegskampf geschlagen, sondern den Tabellenzweiten. Es war einSieg mit Wow-Effekt. Wann hat es das zuletzt gegeben? Man wirdirgendwo in der Zeit nachschauen müssen, als der Trainer noch ThomasSchaaf hieß. Mit dem 3:0 gegen Leipzig ist nun längst nicht allesgut. Werder ist nach wie vor vom Abstieg bedroht. Werder musste inden vergangenen Jahren klein denken und nach unten schauen. SeitSonnabend ist da nun dieses Gefühl, dass Werder vielleicht doch einenWeg wie Hertha oder Köln gehen kann: den Weg nach oben.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell